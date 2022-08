Ribaltone Pjanic, clamorosa destinazione: scelta fatta

Il futuro del giocatore bosniaco è ormai deciso: niente Italia per l’ex Juve, che è stato anche vicino ad una clamorosa destinazione

Scambiato con Arthur Melo nell’estate del 2020 – ancora fa discutere la doppia operazione Juve-Barcellona, con i due giocatori valutati 70 milioni – Miralem Pjanic, al pari del suo omologo brasiliano, non ha finora raccolto molta fortuna nella sua esperienza spagnola. Tra infortuni, scelte tecniche e prestiti, l’ex metronomo di Allegri non ha lasciato una traccia ben definita della sua presenza in Catalogna.

Anche la stagione, quella scorsa, al Besiktas, è stata contraddittoria. Il calciatore ha alternato buone prestazioni ad altre incolori. Continuamente accostato a squadre italiane – anche per via della sua dichiarata volontà di tornare nel nostro campionato – il bosniaco alla fine è rimasto a Barcellona. Dopo avr rifiutato tutte le proposte – in taluni casi timide, a dire il vero – dei club della nostra Serie A sul giocatore, i blaugrana si trovano ora per le mani una vera e propria risorsa. Che potrebbe anche giocare titolare nella prossima partita del Barcellona in Liga.

Pjanic resta al Barcellona: spunta un retroscena di mercato

Contrariamente a quanto sostenevano tutti gli operatori di mercato, l’ex Roma e Juve avrebbe conquistato la fiducia del tecnico Xavi. Complice la squalifica di Sergio Busquets, Pjanic potrebbe verosimilente prendere le redini del centrocampo catalano nella prossima importante sfida di campionato. Juve, Napoli e Milan – ma anche l’Inter si era affacciata sullo slavo – sono così restate a bocca asciutta. Ma il giocatore è stato vicino anche ad un’altra clamorosa ipotesi per il suo futuro.

Con lo stallo di mercato sopra descritto, il bosniaco sarebbe stato più volte sul punto di accettare le offerte provenienti dal Qatar. Proposte ovviamente ecomomicamente molto rilevanti, ma che avrebbero sancito la sua uscita dal giro del grande calcio. Il destino non ha voluro che il ‘matrimonio asiatico’ si compiesse, ed ora Pjanic può tornare a giocarsi le sue carte in una delle leghe più competitive dell’intero panorama calcistico europeo.