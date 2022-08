Juventus, non solo Paredes: il PSG ne offre un altro

La Juventus si avvicina a Leandro Paredes, ma l’argentino potrebbe non essere l’unico obiettivo dal PSG: offerto un altro calciatore

La Juventus non è di certo stata fortunata durante la preparazione estiva. I bianconeri infatti poco dopo il ritorno di Paul Pogba in maglia bianconera lo hanno perso per infortunio. Così da subito la società ha iniziato a cercare un nuovo centrocampista sul mercato, vista anche la probabile partenza di Rabiot direzione Manchester United.

Il nome in pole position continua a essere quello di Leandro Paredes, che piace da tempo ai bianconeri e potrebbe arrivare a Torino. Il PSG però avrebbe colto l’occasione per offrire un altro dei suoi esuberi ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, non solo Paredes: offerto anche Kehrer

La Juventus è a caccia degli ultimi rinforzi per completare la rosa in queste ultime tre settimane di calciomercato. I bianconeri in particolare vorrebbero inserire nuovi innesti a centrocampo viste le uscite e gli infortuni. Per questo motivo nel mirino c’è sempre Leandro Paredes.

Proprio durante la trattativa per l’argentino il club francese avrebbe provato a offrire alla Juventus anche Thilo Kehrer, difensore classe ’96 che non trova molto spazio nella rosa parigina. Per lui però il PSG chiederebbe circa 35-40 milioni, al momento troppi per le casse bianconere. Dunque per ora rimane in piedi la trattativa per Paredes, ma per il difensore tedesco il PSG dovrà abbassare le richieste se vorrà riuscire a piazzarlo.