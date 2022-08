Torino, Juric si espone su Belotti: le parole in conferenza stampa

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul mercato e sull’addio di Belotti

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima gara di campionato tra Monza e Torino, soffermandosi anche sul mercato in entrata e su Andrea Belotti.

Le parole di Juric: “Abbiamo fatto un brutto ritiro, con pochi giocatori. Era difficile lavorare in questo modo, sperando che la squadra si completasse per prepararci al meglio per il campionato. La squadra è incompleta a livello numerico e di struttura. Basti pensare che Bremer non è stato rimpiazzato e mi aspetto accada. Sono contento dei nuovi arrivi. Stiamo facendo come lo scorso anno, prendiamo ottimi giocatori che hanno fatto fatica gli ultimi anni e che devono riscattasi”.

Juric su Belotti: “Scelta rispettabile, ha dato tanto al Toro”

L’allenatore del Torino ha proseguito sui nuovi arrivati: “Ci auguriamo che Lazaro, Vlasic, Miranchuk e Radonjic riescano a rendere bene, meglio delle ultime stagioni. Il mercato è ancora lungo, ma ovviamente i giocatori non sono figurine, bisogna lavorarci con continuità”. Ivan Juric si è anche espresso sulla scelta dell’ormai ex capitano Andrea Belotti: “E’ una grande persona, ha ancora tanto da dare come giocatore e al Toro ha dato tanto: aveva bisogno di prendere altre strade, è rispettabile come scelta”.