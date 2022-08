Scambio con Zaniolo e doppio ko: la Juve trema

Il futuro di Nicolò Zaniolo sotto la lente d’ingrandimento: super scambio e addio, Juventus al tappeto due volte

Tre giorni all’inizio della nuova Serie A e le grandi del nostro calcio hanno già cambiato tanto. Dall’Inter che ha riaccolto Lukaku al chiacchierato ritorno di Paul Pogba nella Torino bianconera, passando per la Roma di Josè Mourinho che con Wijnaldum e Dybala si candida in piena regola ad assoluta protagonista nella prossima lotta scudetto.

Da decifrare, a poco più di tre settimane dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, c’è ancora il futuro di Nicolò Zaniolo. L’ex gioiello dell’Inter piace alla Juventus ma non solo: ecco la proposta che può mandare due volte ko la ‘Vecchia Signora’.

Addio Zaniolo con lo scambio: la Roma ha già deciso

È certamente noto come la Juventus abbia inserito nella lista dei desideri per la trequarti il nome di Nicolò Zaniolo. Ma i bianconeri non sono l’unica grande società pronta a farsi avanti per il talento di Josè Mourinho. Il Chelsea di Thomas Tuchel, infatti, avrebbe in mente di proporre uno scambio per il cartellino del 22 giallorosso. Sul piatto Christian Pulisic, in scadenza nel 2024 con i ‘Blues’ e sacrificabile dalla società londinese pur di arrivare a Zaniolo.

Lo statunitense è stato in passato uno degli obiettivi della ‘Vecchia Signora’. Uno scambio tra l’esterno americano ed il nazionale azzurro che, tuttavia, non si concretizzerà. La Roma ha già risposto con un no secco all’idea del Chelsea che, dunque, a certe condizioni dovrà virare su altri obiettivi.

Nell’ultima stagione con il Chelsea, Pulisic ha collezionato 38 presenze tra campionato e coppe, con 8 reti e 5 assist vincenti.