Improvviso stop per Depay alla Juve: cosa sta succedendo

Arriva un improvviso stop nella trattativa della Juventus per Memphis Depay: ecco il motivo

Gli incroci tra i grandi attaccanti continuano ad essere protagonisti del calciomercato estivo e uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi mesi è quello di Memphis Depay.

Il suo nome è, però, legato anche a quello di Pierre-Emerick Aubameyang. L’arrivo di Robert Lewandowski ha tolto, inevitabilmente, spazio al bomber ex Arsenal che adesso è di nuovo in ballo per la Premier League, visto l’interesse di Manchester United e Chelsea. Come riportato da ‘Telegraph’, Aubameyang sembra più orientato verso i Blues, visto il rapporto con Tuchel dai tempi del Borussia Dortmund.

La cessione di Aubameyang potrebbe bloccare Depay

Il Chelsea vuole spingere per Aubameyang, per colmare anche il vuoto lasciato dalla partenza di Romelu Lukaku. Tuchel riaccoglierebbe di buon grado il francese naturalizzato gabonese. L’eventuale cessione di Aubameyang potrebbe frenare il Barcellona sul sacrificio di Depay. La Juventus aspetta l’olandese ma l’inserimento del Chelsea per l’ex Arsenal potrebbe ribaltare tutto in extremis.