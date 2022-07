Non solo Pogba, per la Juventus spunta un altro clamoroso ritorno

Nei dialoghi tra la Juventus e il club spagnolo per l’attaccante, spunta anche la suggestione di un possibile grande ritorno

Prosegue, a poco più di due settimane dall’inizio ufficiale della stagione, la caccia all’attaccante in casa Juve. I dialoghi per Morata sono sempre aperti, così come l’idea di un ‘semplice’ bomber di scorta da affiancare a Dusan Vlahovic (leggasi Marko Arnautovic). L’ambizione del club bianconero però è ben nota: la pista per un giocatore di grido non è stata ancora abbandonata.

Scottata dall’infortunio di Pogba – per il quale ora si parla addirittura di uno stop fino alla fine del 2022 – la Vecchia Signora deve però anche puntellare il centrocampo, per evitare di registrare delle difficoltà in un reparto cruciale. Provando a contemperare le due esigenze – la punta e il centrocampista – la Juve ha infittito i dialoghi col Barcellona, che ora chiede ‘solo’ 20 milioni per Memphis Depay. Dai blaugrana però potrebbe arrivare un altro colpo: una suggestione in ‘stile Pogba‘ che farebbe certamente felici i tifosi.

Juventus-Barcellona, doppio affare col ritorno di Pjanic

Tornato alla base dopo la contraddittoria esperienza turca, Miralem Pjanic non ha mai smesso di coltivare il sogno di tornare in Italia. La destinazione Juventus, squadra nella quale ha giocato per 5 anni con profitto, sarebbe ovviamente la sua preferita. Nei discorsi tra il club bianconero e il Barcellona per l’attaccante olandese, il club iberico avrebbe inserito anche il bosniaco, uno dei tanti esuberi tecnici di Xavi.

Col contratto in scadenza nel 2024 , ed un valore di mercato pari attualmente a circa 10 milioni, l’ex centrocampista della Roma rappresenterebbe l’usato sicuro – ben conosciuto dal tecnico Allegri – sul qulae fare affidamento. Intanto, per mettere una pezza in contumacia Pogba. Successivamente, come pedina utile nelle rotazioni della mediana in una stagione lunghissima e difficile interpretazione. La suggestione è lì, basta cogliere l’occasione: la Juve, in un colpo solo, può assestare gli ultimi due acquisti di un mercato scoppiettante.