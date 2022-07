Pogba può tornare nel 2023: “Il nuovo Ramsey”

La Juventus deve fare i conti con l’infortunio di Paul Pogba arrivato nel pre-campionato negli States: può tornare nel 2023

Un infortunio che non ci voleva proprio: tornato a Torino dopo gli alti e bassi di Manchester, il centrocampista francese della Juventus si è dovuto subito fermare a causa di un problema al menisco.

Inizialmente l’operazione sarebbe dovuta avvenire negli States, ma le dinamiche sono cambiate. Paul Pogba potrebbe anche tornare nel 2023, come rivelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. Il centrocampista francese sarà visitato a Torino per un altro consulto di chirurgo: bisognerà capire quale strada intraprendere tra meniscectomia, asportazione del pezzettino di menisco rotto o sutura, cucitura della zona di lesione del menisco. In questo modo tornerebbe in campo soltanto nel 2023 dopo cinque mesi perdendo anche il Mondiale.

Juventus, Pogba mette in ansia i tifosi

La notizia ha già del clamore tra i tifosi della Juventus, che sono logicamente ansiosi. In tanti sui social hanno mostrato il loro malcontento affermando: “Il nuovo Ramsey”, proprio a ricordare i tanti infortunio dell’ex centrocampista gallese.

Se tolgono il menisco rotto, sono 2 mesi. Se suturano la lesione, sono 4-5 mesi. In ogni caso e’ un grosso problema per la #Juve . Praticamente e’ come dover ricominciare la campagna acquisti in mediana. Cose assurde proprio. #Pogba — Junger (@cosaseitu) July 28, 2022

#Pogba siamo passati da 40 gg a 2 mesi ed ora torna a gennaio…però dopo quasi una settimana dall’infortunio nn si è ancora operato — FabioP76 (@fabio_pareschi) July 28, 2022

La paura è davvero tanta con la dirigenza bianconera che dovrà prendere una decisione in tempi brevi insieme al campione francese, che pensava in un inizio diverso dopo il suo ritorno a Torino.