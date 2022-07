Inatteso esonero in Serie A: torna Mazzarri

Potrebbe cambiare tutto sulla panchina di un club di Serie A: inatteso esonero e ritorno di Mazzarri a sorpresa

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Serie A. I club si stanno attrezzando per migliorare le proprie rose, ma tutto potrebbe cambiare sulla panchina di una squadra dove da ieri sera si è aperto un vero e proprio caso.

Infatti nella serata di ieri è girato sui social un video in cui viene mostrato un duro scontro tra Ivan Juric e Davide Vagnati, allenatore e direttore sportivo del Torino. Parole pesanti e scontro fisico che potrebbero portare a una rivoluzione in panchina a breve. Due i nomi possibili per il futuro in panchina.

Calciomercato Torino, Juric verso l’esonero: Mazzarri e Zenga i candidati

Il futuro del Torino potrebbe cambiare improvvisamente. Dopo la dura lite tra Davide Vagnati e Ivan Juric, la panchina del tecnico potrebbe essere in bilico. L’allenatore potrebbe infatti essere esonerato nelle prossime ore e dunque il Torino a tre settimane dall’inizio del campionato potrebbe ritrovarsi a dover cambiare i propri piani e cercare un nuovo tecnico. Due potrebbero essere i nomi in ballo.

Il primo sarebbe quello di Walter Mazzarri, ex tecnico del Torino che dopo l’esperienza al Cagliari è ancora senza squadra. Il secondo nome invece sarebbe quello di Walter Zenga, anche lui senza panchina dopo il Cagliari. Dunque una doppia opzione nel caso in cui la situazione Juric nel Torino dovesse precipitare.