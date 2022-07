L’Inter incassa 115 milioni: assalto al Bayern Monaco

Il calciomercato è entrato nel vivo. Ad un mese dalla chiusura ufficiale, l’Inter appare molto attiva: attenzione a cessioni da 115 milioni

Novità importanti in casa Inter con possibili cessioni che potrebbero modificare completamente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Il mese di agosto sarà il più bollente di sempre con la Serie A che inizierà ufficialmente tra due settimane. Così il club nerazzurro dovrebbe risolvere la situazione di diversi nerazzurri, pronti anche all’addio. Come svelato dal portale Calciomercato.it, i contatti tra Milan Skriniar e il PSG proseguono senza sosta con la richiesta dei nerazzurri che non si sposta dai 70 milioni di euro iniziali.

L’altro nome sul taccuino del Chelsea, come svelato da Tuttosport, è quello del laterale olandese Denzel Dumfries, che potrebbe dire addio per 45 milioni di euro. Una doppia cessione che sarebbe in grado di spostare gli equilibri in casa nerazzurra.

Calciomercato Inter, due cessioni da urlo: Pavard nel mirino

In questo modo l’Inter potrebbe pensare così di investirli subito sul mercato bussando alla porta del Bayern Monaco. Il profilo suggestivo è quello di Benjamin Pavard, terzino francese che può essere anche usato come uno dei centrali nella difesa a tre di Inzaghi. Per circa 20-25 milioni il club bavarese lo lasciarebbe partire per una nuova avventura per il titolare della Nazionale francese. Al momento non ci sarebbero novità importanti, ma nei prossimi giorni tutto dovrebbe essere deciso a pochi giorni dall’inizio del campionato.