Juventus e Milan, il top player ha deciso: svolta e doccia fredda

Il calciomercato estivo è vicino ad entrare nel vivo per le big di Serie A: svolta inattesa per Juventus e Milan

Poco più di due settimane e la Serie A tornerà a correre. In attesa di scendere in campo contro Sassuolo e Udinese, Juventus e Milan sono ora concentrate su quelle che saranno le prossime operazioni di calciomercato. Da un lato i bianconeri grandi protagonisti con gli innesti di Pogba, Di Maria e Bremer su tutti; dall’altro, invece, il Milan che sta provando a chiudere da diverse settimane il discorso De Ketelaere.

Adesso, però, la priorità delle due big è ricercare un nuovo rinforzo di spessore per l’attacco. Ecco quindi che una delle piste che pareva destinata a scaldarsi è adesso sempre più vicina a sfumare definitivamente.

Addio Juve e Milan: il colpo si complica

Secondo quanto viene riferito da ‘ElNacional.cat‘, in casa Barcellona è tempo di valutare un possibile addio. È arrivato Robert Lewandowski, che attende con ansia il suo nuovo numero di maglia: la 9, solitamente indossata dal polacco, è al momento sulle spalle di Depay. L’olandese, arrivato a zero un anno fa dal Lione, non vuole salutare la squadra di Xavi. Depay piace a Milan, Juventus, Tottenham e Newcastle ma le sue resistenze complicano un’eventuale cessione anche in ottica Serie A.

Il club di Laporta sarebbe anche disposto ad accontentarsi di 25 milioni ma il muro alzato dalla punta complica ogni scenario d’addio. Una solta ipotesi, tuttavia molto difficile da percorrere, faciliterebbe la partenza di Depay. Il giocatore, infatti, aprirebbe all’addio in caso di rescissione coi blaugrana: il Barcellona, dal suo canto, non ha la minima intenzione di perderlo a zero non sfruttando la possibile plusvalenza.

Brutte notizie, dunque, soprattutto per Juventus e Milan che hanno messo nel mirino l’attaccante ormai da diversi mesi e dovranno guardare altrove, per rinforzare i reparti avanzati di Allegri e Pioli.