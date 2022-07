La Juventus ci prova, lo scambio che fa felice Allegri

La Juventus ci prova, lo scambio di prestiti può far felice Allegri e accontentare anche il Barcellona

Due piccioni con una fava. Sono quelli che vorrebbe cogliere la Juventus imbastendo una trattativa con il Barcellona, praticamente ad impatto zero sul budget del mercato.

I bianconeri stanno per incassare una importante somma con la cessione di de Ligt al Bayern Monaco, ma il ‘tesoretto’ sarà investito soprattutto nel sostituto dell’olandese. Altre le operazioni da mettere a segno per garantire ad Allegri una rosa in grado di competere in Italia ed Europa. Ecco allora che Cherubini penserebbe ad un’operazione low cost con il Barcellona, uno scambio che farebbe felice il tecnico bianconero, toglierebbe dalla squadra piemontese un calciatore da mesi dato come possibile partente e regalerebbe anche un jolly offensivo da poter sfruttare con o al posto di Vlahovic.

Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona

L’idea è semplice: in casa Juventus c’è Arthur che non è tra i titolarissimi di Allegri. Il brasiliano, arrivato proprio dal Barcellona, non ha mai convinto pienamente ed è tra i sacrificabili. Xavi lo riprenderebbe volentieri in blaugrana dove c’è un altro calciatore che difficilmente riuscirà a trovare spazio.

Si tratta di Depay che con l’arrivo di Lewandowski avrà ancora meno possibilità di mettersi in mostra. Ecco allora la possibile trattativa: uno scambio di prestiti secchi che possa soddisfare le esigenze immediate dei due allenatori e rimandi alla prossima estate qualsiasi discorso di tipo economico.

Una ipotesi che accontenterebbe Allegri, con un profilo da tempo attenzionato dai bianconeri, e non dispiacerebbe a Xavi che avrebbe un’arma in più da poter sfruttare a centrocampo.