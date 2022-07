Stretta finale per Bremer: aria pesante in casa Inter

Juventus ed Inter si danno battaglia per il forte difensore granata: i nerazzurri potrebbero incassare un’altra beffa

Il calciomercato estivo, sopratuttto quando coinvolge trattative ed affari portati avanti dalle big, non smette mai di riservare sorprese. Il blitz che ha vosto protagonista diretta la Roma – che ha ingaggiato Paulo Dybala – ha avuto delle ripercussioni anche sull’Inter, che sostanzialmente ha avuto in pugno il giocatore per due mesi senza però mai affondare il colpo decisivo.

La beffa incassata per il mancato arrivo dell’argentino ha avuto delle immediate conseguenze non solo sull’umore dei tifosi nerazzurri – che già pregustavano un tridente da sogno – ma anche sulla stessa volontà di Steven Zhang di rispondere immediatamente sul mercato rilanciando per un altro profilo seguito da almeno 4 mesi. Parliamo di Gleison Bremer, il fortissimo difensore centrale in forza al Torino e sul quale è in corso un’aspra battaglia ocn la Juventus. Le ultime indirscrezioni di mercato riferiscono di un’Inter ‘imbambolata’, che non intende rispondere colpo su colpo all’ultimo rilancio bianconero.

Bremer verso la Juve, il disappunto di Marotta

L’ultimo MVP, per quello che riguarda i difensori, della stagione 2021/22, sembra ormai indirizzato verso la Continassa. La Juve, che può contare sui soldi freschi provenienti dall’ormai prossima cessione di Matthijs de Ligt, non ha perso tempo con la controparte granata. E con lo stesso giocatore. Marotta, fermo alla prima offerta di 30 milioni più il cartellino del giovane Casadei, non ha rilanciato, lasciando di fatto campo libero alla sua ex società.

Improvvisamente, quella che fino a non più di 4-5 giorni fa era stata considerata unanimemente la regina del mercato, si trova ora a fare i conti con un’insoddisfazione serpeggiante. Lo stesso Ad nerazzurro sarebbe rimasto alquanto deluso dallo stop di Zhang a nuovi rilanci per Bremer. Qualcuno ipotizza addirittura la possibilità di clamorose dimissioni alla fine della sessione estiva di scambi. Una cosa appare certa. Se Bremer dovesse finire alla Juve e contestualmente l’Inter dovesse cedere alle lusinghe parigine per Skriniar, Simone Inzaghi si troverebbe in difficoltà. A quel punto, col mercato già in uno stato avanzato, sarebbe molto difficile trovare un degno sostituto dello slovacco.