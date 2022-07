Skriniar non decolla: il PSG guarda in casa Milan

La fumata bianca per l’affare Skriniar sembra ancora distante, m il PSG vuole un difensore di spessore per rinforzare il reparto

Dopo un’impennata iniziale, il PSG pare non essere pronto ad accontentare le richieste dell’Inter per Milan Skriniar. Marotta sta giocando al rialzo, forte anche della volontà del calciatore stesso, che non sta puntando i piedi per andarsene.

I parigini, però, non vogliono tornare da Milano a mani vuote. Con le condizioni di Sergio Ramos tutte da monitorare e un Kimpembe vicino all’addio, il consigliere Luis Campos vuole acquistare un centrale di spessore che possa garantire equilibrio ai tre tenori offensivi.

Per questo motivo, il PSG starebbe pensando di cambiare sponda di Milano e provare l’assalto a Fikayo Tomori. Il difensore del Milan è stato tra i migliori nel ruolo in questa stagione, mostrando tutte le doti di un giocatore moderno grazie alle sue qualità a tutto tondo.

PSG, idea Tomori: muro di Maldini

Il calciatore da quando è arrivato si è preso in tutto e per tutto il Milan. Marcature asfissianti, rapidità, impostazione e leadership lo hanno reso un punto fermo nello scacchiere di Stefano Pioli, con anche tutta l’ammirazione di Paolo Maldini, che per un difensore non è cosa da poco.

Il dt rossonero punta moltissimo su di lui per il futuro, tant’è che si siederebbe al tavolo solo per un’offerta shock di almeno 70 milioni di euro, in pratica, ciò che l’Inter chiede per Skriniar. La pista ha comunque diverse insidie. Tomori è arrivato da poco al Milan e si è appena conquistato l’amore dei tifosi, oltre ad uno status importante in Serie A. Vederlo migrare all’estero sin da subito sarebbe una sorpresa per gli addetti ai lavori, ma con la forza economica del PSG nulla è da escludere a priori.