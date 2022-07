Juve, arriva un’altra stella: “È quasi fatta”

La Juventus è pronta a mettere a segno un altro colpo di assoluto spessore: ecco il bomber voluto da Allegri

L’esordio in Serie A con il Sassuolo si avvicina e, giorno dopo giorno, la Juventus di Massimiliano Allegri corre verso un’annata che la vedrà sicuramente protagonista. La ‘Vecchia Signora’ vuole riscattare la deludente annata chiusa senza trofei e con il solo quarto posto conquistato.

Il giornalista portoghese Pedro Almeida, su Twitter, ha lanciato una vera e propria bomba che riguarda il calciomercato della Juventus. Dopo aver ottenuto le firme di big come Di Maria e Pogba e aver anticipato l’Inter nella corsa a Bremer, la ‘Vecchia Signora’ sarebbe ad un passo dall’arrivo a Torino di un altro grande nome.

Saluta Klopp: se lo prende la Juve

Direttamente dalla Premier League, questa volta. “Roberto Firmino dal Liverpool alla Juventus è quasi fatta. L’offerta del club italiano è chiara: 22 milioni per il calciatore“. Dopo aver perso Dybala e soprattutto Morata, l’attacco della ‘Vecchia Signora’ è rimasto sguarnito e adesso il brasiliano, non più una priorità per Jurgen Klopp può davvero vestire la maglia della Juventus.

Il 30enne di Macelò, in scadenza tra un anno con i ‘Reds’, nella sua probabile ultima stagione in Inghilterra ha collezionato 35 presenze tra campionato e coppe, con 11 gol e 5 assist vincenti all’attivo. Allegri, dunque, può già esultare: il gioiello per l’attacco è ad un passo dalla firma con i bianconeri.

Firmino non è mai stato tanto vicino ad essere un nuovo calciatore della Juventus: i prossimi giorni saranno decisivi.