La Juventus a caccia del vice Vlahovic: offerto un ex Serie A

Sul taccuino della Juventus potrebbe finire il nome di Borja Mayoral, attaccante del Real Madrid di Carlo Ancelotti: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro in questa finestra estiva di calciomercato, da poco iniziata, per rinforzare un organico che deve migliorare i risultati, decisamente deludenti, ottenuti durante la scorsa stagione.

L’ultima annata della Vecchia Signora infatti, è stata la peggiore delle ultime undici nonostante fosse quella del grande ritorno alla Continassa di Massimiliano Allegri, l’allenatore più vincente del ciclo bianconero dei nove scudetti consecutivi, l’unico ad andare praticamente fino in fondo in Champions League. Il tecnico livornese, apparso un po’ arrugginito rispetto all’evoluzione che il calcio ha avuto negli ultimi due anni, considerando anche la situazione Covid, dovrà riuscire a rimettersi in carreggiata nella stagione che arrivando e, per farlo, servono degli innesti di assoluta esperienza e una rosa molto profonda.

E’ per questo che la dirigenza della Juventus ha messo mani al portafogli per prendere, a parametro zero, due giocatori di livello mondiale, magari non giovanissimi, ma subito pronti all’uso. Stiamo parlando di Paul Pogba e Angel Di Maria. Il primo ha lasciato il Manchester United, mentre il secondo ha chiuso il suo ciclo di vittorie con la casacca del PSG. Ora in casa Juventus serve però un vice Vlahovic dopo i saluti di Alvaro Morata e attenzione ad un giocatore che potrebbe essere offerto direttamente dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus, un bomber offerto dai Blancos

Fa parte della rosa dei Blancos e il suo entourage potrebbe offrirlo anche alla Juventus di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando di Borja Mayoral, attaccante spagnolo in scadenza di contratto nel 2023. Il giocatore, che ha fatto bene in prestito con la maglia della Roma sotto la guida di Paulo Fonseca, ha una valutazione di circa 10 milioni di euro. Resta da vedere se questa soluzione, considerando l’ultima annata non esaltante dell’iberico, sia caldeggiata anche dalla società bianconera, a caccia di garanzie con Allegri.