Ultima spiaggia Depay: la Juventus piazza il super colpo

Memphis Depay, attaccante del Barcellona di Xavi, è un obiettivo di calciomercato della Juventus di Massimiliano Allegri: le ultimissime notizie sulla Vecchia Signora

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro in vista di quella che sarà una convulsa e rapida estate di calciomercato che porterà, già alla metà del mese di agosto, all’inizio del campionato italiano di Serie A.

Sarà subito un tour de force per le squadre di club che dovranno disputare ben sette turni per arrivare alla prima sosta per le nazionali. Un autunno di fuoco che porterà al lungo stop per il mondiale in Qatar, un inedito dal punto di vista della preparazione atletica e che potrebbe creare molti problemi alle società italiane e non solo ovviamente. I bianconeri sono a caccia di rinforzi per cercare di migliorare i risultati ottenuti in questa stagione, dove il quarto posto è stato l’unica nota positiva, viste e considerate le due finali perse contro l’Inter di Simone Inzaghi, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia.

Anche in attacco la Juventus ha bisogno di giocatori pronti che siano in grado di fare il salto di qualità e di affiancare il talento esplosivo di Dusan Vlahovic. Nel mirino i nomi sono molti, ma, si sa, il calciomercato è molto difficile e se tutti gli obiettivi dovessero sfumare, la Vecchia Signora potrebbe mettere nel mirino come ultima spiaggia un giocatore seguito da tempo: stiamo parlando di Memphis Depay, attaccante olandese del Barcellona di Xavi.

Calciomercato Juventus, Depay ultima spiaggia: le ultime

Memphis Depay ha un ingaggio decisamente pesante e la Juventus non deve sforare nelle spese. L’ex giocatore del Lione valutato circa 30 milioni di euro ha un contratto in scadenza nel 2023 e questo potrebbe chiudere a un prestito, ma attenzione ad un rinnovo annuale che sbaraglierebbe le carte in tavola. L’ipotesi che andrebbe a formulare la Juventus e che il Barcellona dovrebbe accettare per trovare una quadra sarebbe quella di un prestito oneroso, sui 5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 20, per un totale di 25 milioni di euro, una cifra che i blaugrana difficilmente potrebbero avallare.