Paredes vola da Allegri: doppia proposta

Uno dei possibili rinforzi della Juventus resta Leandro Paredes: per arrivare all’argentino, spunta la doppia proposta di scambio

Secondo quanto viene riportato oggi da ‘Il Corriere dello Sport‘, uno dei nomi che rimane in cima alla lista della ‘Vecchia Signora’ continua ad essere Leandro Paredes. L’argentino è sin dall’anno scorso nel mirino della Juventus. In scadenza nel giugno 2024 con il PSG, il centrocampista non rientra più tra le priorità della società campione di Francia per il futuro.

Ecco perchè il ritorno in Italia di Paredes, dopo la brillante esperienza con la maglia della Roma, potrebbe concretizzarsi, stavolta in direzione Torino. Spunta in tal senso una doppia ipotesi di scambio con la quale la Juventus proverà a convincere il club di Al-Khelaifi sulla cessione del talento sudamericano.

Juventus-Paredes: due idee per lo scambio

Ecco quindi che torna di gran moda il nome di Adrien Rabiot, arrivato a Torino proprio dal PSG, a zero, tre anni fa. Il francese è molto legato al club parigino e potrebbe farvi ritorno grazie all’approdo di Paredes alla corte di Allegri. Se l’argentino viene valutato circa 20-25 milioni di euro, il cartellino del centrocampista della Juventus (a un anno dalla scadenza) non supera i 15-18. Attenzione, però. Perchè un altro ‘esubero’ di lusso farebbe al caso del PSG. Si tratta di Moise Kean, attaccante che non ha brillato alla Juventus nella stagione del suo ritorno in bianconero.

Anche il bomber classe 2000 ha fatto molto bene in quel di Parigi e per lui sarebbe un graditissimo ritorno. Doppio scenario che può regalare Paredes alla Juventus, con lo scambio all’orizzonte che può prendere forma nelle prossime settimane: da Rabiot a Kean, la ‘Vecchia Signora’ ha pronte due armi per affondare un altro colpo a centrocampo dopo l’ormai atteso ritorno di Pogba sotto la Mole.

Paredes ha collezionato 22 presenze l’anno scorso, tra campionato e coppe, con 1 rete e 2 assist vincenti in 1244′ sul rettangolo verde.