Offerta low cost dalla Juventus: PSG a muso duro

La Juventus ha tentato di strappare al ribasso il cartellino del centrocampista di proprietà del PSG, è arrivata la pronta risposta dalla Francia

Non è ancora chiaro se e a quale cifra la Juventus deciderà di liberarsi di alcuni dei suoi centrocampisti per poter fare spazio ad un reparto rinnovato. Il tecnico Massimiliano Allegri può contare soltanto su Manuel Locatelli e Paul Pogba: il resto dell’organico è stato messo in discussione dalla dirigenza bianconera, nessuno è al sicuro dietro le mura amiche.

Adrien Rabiot è uno dei potenziali partenti in lista, con le porte della Premier League ben spalancate. La richiesta viaggia intorno ai 20 milioni di euro. Ci sarebbero anche alcune offerte per il cartellino di Arthur, ma la Juventus non ha intenzione di cederlo producendo minusvalenza. Intanto, servirebbe un buon rinforzo che sappia ben giostrarsi sia in fase di ripiegamento che in possesso, muovendosi tra gli spazi o imbastendo pericoli in avanti. Uno dei pochi a cavarsela egregiamente in questo è Leandro Paredes, profilo su cui la dirigenza bianconera ha messo gli occhi da mesi.

Calciomercato, secco rifiuto per Paredes dal PSG

L’ultima proposta da 13 milioni di euro lanciata dalla Juventus al PSG, detentore del cartellino dell’argentino, è stata tuttavia malamente rifiutata perché ritenuta insufficiente. La richiesta è di almeno 25 milioni, quasi il doppio. A riportarlo è l’esperto di calciomercato Ekrem Konur.