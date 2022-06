Sprint Milan, così prova a sorpassare l’Inter

Il Milan lavora per rinforzare la rosa di Pioli e mette nel mirino un obiettivo dell’Inter: tentativo di sorpasso dei rossoneri

Le aspettative attorno al Milan per la prossima stagione sono inevitabilmente alte, vista la vittoria dello scudetto. Così in questo calciomercato estivo i rossoneri dovranno cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli nel migliore dei modi per confermare la superiorità in Italia e migliorare le prestazioni in Europa.

Tra i reparti su cui bisognerà mettere mano c’è sicuramente la difesa, dove con l’addio di Romagnoli servirà l’arrivo di un altro centrale difensivo. Così il Milan potrebbe tentare il sorpasso ai danni dei ‘cugini’ dell’Inter per un obiettivo in Serie A che i nerazzurri osservano da tempo.

Calciomercato Milan, tentativo di sorpasso su Milenkovic: giocata la carta Krunic

Il Milan avrà bisogno di rinforzi in difesa e in questa sessione estiva di calciomercato trovare un centrale diventa una priorità. Così i rossoneri potrebbero puntare il mirino su un difensore che anche l’Inter tiene sott’occhio da diverso tempo, ovvero Nikola Milenkovic.

Il centrale difensivo della Fiorentina ha dimostrato nelle ultime stagioni di essere pronto per il salto in una big e la situazione contrattuale con la ‘viola’ potrebbe portarlo a partire durante questa estate. Infatti il contratto con la Fiorentina scadrà nel 2023 e questa potrebbe essere l’ultima occasione per i toscani per monetizzare l’uscita di Milenkovic. Così il Milan potrebbe tentare il sorpasso ai danni dell’Inter per rinforzare la difesa con il centrale serbo, inserendo come contropartita nell’affare il cartellino di Rade Krunic. I nerazzurri però sono nettamente in pole position per Milenkovic e l’inserimento della contropartita non sembrerebbe essere la mossa giusta per superarli.