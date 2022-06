Il City si prende Leao: così il Milan piazza il doppio colpo

Il Manchester City pronto a far partire l’assalto per Leao, il Milan si consola con il doppio colpo da sessantacinque milioni

Il Milan ha battuto un colpo ed ora spera di concedere il bis. I rossoneri hanno accolto ieri Divock Origi, primo rinforzo per la squadra campione d’Italia. Il belga non sarà l’unico però volto nuovo a disposizione di Stefano Pioli che aspetta novità sul fronte mercato.

Ormai perso Botman, con Renato Sanches più lontano, Maldini e Massara (che attendono ancora l’ufficialità del loro rinnovo) si concentrano sui rinforzi da garantire al tecnico. Serve un difensore, considerata la partenza di Romagnoli, ma servono anche forze nuove in attacco ed in particolare sulla trequarti. Ecco allora che il Milan potrebbe servire il doppio colpo, ma soltanto con una partenza eccellenza: quella di Rafael Leao.

Sul portoghese potrebbe esserci il prepotente ritorno di fiamma del Manchester City che è in procinto di lasciar partire sia Gabriel Jesus (Arsenal) che Sterling (interesse del Chelsea). Leao sarebbe un profilo perfetto per Guardiola, pronto a mettere settanta milioni sul piatto ed approfittare della trattativa per il rinnovo che è in una fase di standby considerata la situazione societaria.

Calciomercato Milan, doppio colpo con l’addio di Leao

Se Leao dovesse davvero andare al Manchester City, il Milan avrebbe altri soldi da poter investire sul mercato, oltre a quelli già stabiliti dal budget. Ecco allora che due obiettivi rossoneri per l’attacco potrebbero arrivare in contemporanea.

Il primo nome è quello di Charles De Ketelaere, trequartista belga di 21 anni, attualmente in forza al Bruges. Per portarlo in Italia il Milan spenderebbe circa trenta milioni di euro, andando poi all’assalto anche di Marco Asensio. Per lo spagnolo, in scadenza di contratto con il Real Madrid nel 2023 e desideroso di approdare in un club dove poter essere centrale, servirebbero 35 milioni. Una doppia operazione da sessantacinque milioni, difficile da immaginare ora ma che diventerebbe possibile con l’addio di Leao verso il City.