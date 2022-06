Inter, intreccio pazzesco con Lewandowski: non ci pensano due volte

Le strade dell’Inter e di Robert Lewandowski potrebbero sfiorarsi nel prossimo calciomercato

L’Inter sta compiendo una vera e propria rivoulzione in attacco. L’arrivo ufficioso di Lukaku cambia già molti piani, ma se a lui dovesse aggiungersi anche Dybala Simone Inzaghi avrebbe a disposizione un attacco stellare.

Queste entrate, però, devono presupporre anche alcune uscite. Con Alexis Sanchez che pare l’unico partente certo indipendentemente da chi arriverà, i nomi di Dzeko e Correa restano in bilico. Specialmente l’attaccante bosniaco, essendo a fine carriera, si sta guardando intorno, chiuso dal ritorno di Big Rom.

Una suggestione potrebbe essere il Bayern Monaco, destinato a privarsi di Lewandowski. Ipoteticamente, in attesa di un grande colpo che sostituisca il polacco, Dzeko potrebbe fungere da chioccia per un acquisto più di prospettiva, come i bavaresi hanno fatto negli ultimi anni.

Dzeko, suggestione Bayern: lo scenario

Già da qualche settimana, Lewandowski è uscito allo scoperto annunciando di voler lasciare la Germania. Il bomber ha chiesto al club di non opporsi dopo i tanti anni insieme e di richiedere il minimo indispensabile. La sua destinazione prediletta, da quanto filtra, sembra essere il Barcellona di Xavi.

L’ipotesi Dzeko, però, non sembra prendere particolare quota nel Bayern Monaco. Il ds Hasan Salihamidžić pare intenzionato ad indirizzarsi verso profili più giovani e in rampa di lancio, piuttosto che su un attaccante che, per quanto di livello assoluto, è oggettivamente alle battute finali della carriera.

Il ‘cigno di Sarajevo’, quindi, in caso di arrivo di Dybala, è destinato a lasciare, ma non ci sarà il ritorno in Bundesliga o perlomeno non al Bayern Monaco. Per conoscere il suo futuro servirà comunque attendere di sapere quale sarà la prossima squadra di Paulo Dybala.