CMWEB | Dalla Juventus alla Spagna: le ultime su Simeone

Giovanni Simeone resta in bilico tra la Serie A e la Liga: ecco le variabili sul bomber dell’Hellas Verona

I 17 gol messi a segno da Simeone con il Verona hanno fatto impazzire il calciomercato. L’attaccante è l’oggetto dei desideri di diversi club, non solo dall’Italia, ma anche dalla Spagna. Toccherà a lui scegliere il suo futuro, in base anche al ruolo che gli verrà offerto.

Stando a quanto appreso da ‘calciomercatoweb.it’, l’argentino sarebbe disponibile a rimanere in Serie A, specie in una big come potrebbe essere la Juventus. Simeone accetterebbe anche un ruolo da vice-Vlahovic, alternandosi tra campionato e coppa con il bomber serbo, ma con la possibilità concreta di arricchire il suo palmares personale. Al momento, però, la Juventus non è una pista calda, con i bianconeri che hanno altre priorità su cui investire.

Più concrete sono squadre come Napoli, Lazio o Fiorentina. Simeone piace a questi club, ma nel caso dei primi due si parlerebbe sempre di un ruolo secondario. La Viola, invece, è alla ricerca di un attaccante titolare, ma il calciatore pare più tentato da squadre in lotta per i vertici della classifica. Le alternative arrivanno dalla Liga.

Simeone diviso tra Serie A e Liga: le possibilità

Un club che ha mostrato interesse è il Siviglia. Giocare al Sánchez Pizjuán sarebbe decisamente un’opportunità intrigante, ma anche qui la concorrenza è fitta. Davanti il titolare è En-Nesyri e al momento la squadra di Lopetegui difficilmente può garantirgli un ruolo da titolare assicurato.

Discorso simile è quello del Villarreal, squadra giunta sino alle semi finali di Champions League quest’anno, che davanti può contare sulla coppia Danjuma-Moreno. Il ‘submarino amarillo’ è interessato, ma non può dare determinate garanzie.

Chi invece gli assicurerebbe il posto è la Real Sociedad, che ha chiuso il campionato al sesto posto. Simeone, però, sembra intenzionato ad aspettare prima di tutto la Juventus, dove anche un ruolo da comprimario sarebbe gradito. La sensazione è che ci vorrà ancora del tempo per conoscere il suo futuro.