Chelsea ancora in agguato: è contesa per il centrale dell’Inter

I ‘Blues’ tornano a bomba sul centrale di difesa dell’Inter che piace a mezza Europa, ora i nerazzurri devono guardarsi le spalle da due forti realtà

Aver trovato un accordo per il prestito di Lukaku senza l’annessione di contropartite tecniche è stato per l’Inter già una vittoria. Del resto ogni cosa ha il suo prezzo. Quanto varrà la pena rinnovare il rapporto anche per un’altra stagione con l’inserimento di una opzione di riscatto sarà poi da valutare in seguito, al termine della stagione sportiva che si aprirà a breve.

Ed è proprio in questo mare di trattative in cui il club nerazzurro è immerso che il Chelsea avrebbe lanciato una seconda occhiata indiscreta nei confronti del difensore centrale Milan Skriniar. Esattamente poche settimane dopo la prima volta.

Sebbene sia, come noto, una delle priorità del mercato del PSG col quale i rapporti sarebbero già in stadio avanzato, l’Inter potrebbe cedere alle lusinghe della nuova proprietà targata Todd Boelhy. L’obiettivo è infatti quello di fornire alle esperte mani di Thomas Tuchel la migliore squadra possibile per fronteggiare le insidie di una Premier League di altissimo livello e della sempre imprevedibile Champions League.