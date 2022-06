Operazione chiusa e accordo raggiunto per il giovane talento che era stato proposto al Milan

Il calciomercato continua a intrecciare la Serie A con i maggiori campionati europei, in particolare con la Premier League ma anche con la Liga spagnola. Questa volta coinvolge il Milan.

L’agente portoghese Jorge Mendes averebbe offerto al Milan un giovane talento del Barcellona. Si tratta di Francisco Trincão, ala destra portoghese classe ’99, di proprietà dei blaugrana e reduce dalla stagione in Premier League col Wolverhampton con cui ha realizzato due gol in campionato. Cresciuto nelle giovanili del Porto prima e del Brago poi, è approdato al Barcellona nel 2020 per poi vivere l’ultima stagione in prestito. Mendes lo ha proposto ai rossoneri, prima di chiudere l’affare con lo Sporting Club de Portugal che ha raggiunto l’accordo col calciatore.

Mendes aveva proposto Trincão al Milan

Come riportato da ‘Record’, Trincão sta per lasciare il Barcellona per tornare in Portogallo. Lo Sporting CP verserà circa 20 milioni d euro nelle casse del club catalano ma la trattativa è ancora in fase di negoziazione per limare gli ultimi dettagli. Mendes ha offerto Trincao al Milan ma al momento la situazione societaria dei rossoneri è in una fase complicata visto il ritardo nei rinnovi di Maldini e Massara. Il Milan perde il treno per il giovane talento portoghese.