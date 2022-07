Juve, Vlahovic e Chiesa cambiano numero: c’è l’indizio di mercato

Con un post sul proprio profilo Twitter la Juventus ha comunicato delle variazioni nel numero di maglia di alcuni giocatori: spunta l’indizio

In un momento cruciale del mercato, quello che dovrebbe regalare – in questo particolare frangente storico – l’arrivo di Angel Di Maria e di Paul Pogba, la Juventus ha comunicato delle variazioni nel numero di maglia di alcuni giocatori già certi di restare in rosa anche per la stagione 2022/23. Le novità già stuzzicano la fantasia dei tifosi.

Con particolare attenzione a due giocatori più amati dai tifosi – Dusan Vlahovic e Federico Chiesa – il club bianconero ha colto l’occasione per ufficializzare le variazioni nei numeri di maglia. Il centravanti serbo prende la ‘9’, fino allo scorso anno sulle spalle di Alvaro Morata, mentre il figlio d’arte eredita la ‘7‘ – che già fu di Cristiano Ronaldo – proprio dall’ex attaccante della Fiorentina.

I nuovi numeri di maglia in casa Juve: ecco i tre indizi di mercato

La fantasia dei tifosi già cominicia a manifestarsi da alucni piccoli – ma anche inequivocabili – indizi. Se la maglia numero ’10’, lasciata libera da Paulo Dybala, dovrebbe finire sulle spalle di un calciatore degno di raccoglierne l’eredità (e tutti gli indizi portano al francese ormai ex Manchester United), lascia pensare il fatto che il 7 non sia stato lasciato a disposizione di Angel Di Maria. Che però potrà consolarsi con la 11 – altro numero gradito al ‘Fideo’, attualmente appannaggio di Juan Cuadrado.

Per quello che concerne la ’22’ abbandonata da Chiesa, l’indizio è più che chiaro: è il numero preferito di Nicolò Zaniolo, uno dei grandi obiettivi della dirigenza bianconera ormai da diverse settimane. Max Allegri non ha ancora rinunciato all’idea di avere con sè il talento giallorosso, che fatica a trovare l’accordo sul rinnovo con la Roma.