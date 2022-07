UFFICIALE l’addio a zero: adesso c’è la Juve

Il calciomercato della Juventus può vedere una sorpresa, l’ennesima, a parametro zero: l’annuncio ufficiale apre al colpo

Sarà un’estate caldissima quella che attende la Juventus di Massimiliano Allegri. In attesa di esordire in campionato contro il Sassuolo, la ‘Vecchia Signora’ è adesso concentrata sull’attuale sessione di calciomercato. Oltre a Pogba e Di Maria che sembrano ormai vicinissimi, sono diversi gli obiettivi che il ds Cherubini ha intenzione di portare avanti per la gioia dell’allenatore livornese.

In tal senso, tra le priorità della società torinese restano almeno un nuovo difensore centrale che rimpiazzi Chiellini (in attesa di conoscere il futuro di de Ligt) e la firma di un attaccante che completi un reparto che, l’anno scorso, ha mostrato diverse lacune. Ecco che il Torino di Urbano Cairo ha comunicato ufficialmente il futuro di Andrea Belotti: l’addio è immediato.

Belotti-Torino: arriva il comunicato UFFICIALE

“Caro Andrea, prendiamo atto della tua decisione di intraprendere una nuova esperienza, da oggi le nostre strade si separano”. Attraverso questo breve messaggio su Twitter, il Torino ha ufficialmente detto addio al suo capitano: Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ ha deciso di non rinnovare con la società di Urbano Cairo ed è da oggi svincolato. Un’occasione ghiottissima per diverse società, Juventus in primis.

Il club torinese non intende rimanere fermo e dopo i probabili arrivi di Pogba e Di Maria, a zero, potrebbe firmare un tris da sogno aggiungendo anche il centravanti campione d’Europa all’attacco di Allegri. L’addio di Dybala e la ricerca di un vice Vlahovic di spessore, può quindi avvicinare il 28enne di Calcinate.

Belotti, nella sua ultima stagione in maglia granata, ha accumulato 23 presenze complessive con 8 gol ed 1 assist vincente: il suo futuro potrebbe trattenerlo a Torino, sponda bianconera.