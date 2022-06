Arriva la firma, Maldini scatenato: 110 milioni sul piatto

Il Dt dei rossoneri si appresta a far partire la maxi campagna di rafforzamento del club: pronti 110 milioni per tre colpi da urlo

Al termone di una stagione finita in crescendo, che ha regalato uno Scudetto dal sapore speciale, il Milan ha formalizzato il passaggio di proprietà da Elliott al gruppo RedBird, capitanato da Gerry Cardinale. I colloqui con lo staff dirigenziale, il cui lavoro ha portato alla conquista del Tricolore, sono stati già avviati, ma manca una cosa di rilevante importanza come la firma sul rinnovo dei contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Secondo quanto riferito dall’edizone odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’imprenditore sarebbe sul punto di ufficializzare il tutto: un passo necessario per dare continuità al progetto e per autorizzare Maldini ad aprire i tavoli delle trattative per quei profili già cerchiati in rosso sull’agenda del Dt. Il quale, si legge, è pronto a scatenarsi: la volontà di tornare da subito a primeggiare anche in Europa non è nemmeno in discussione. È questo il DNA del Milan, come più volte ripetuto sia a Milanello che negli uffici di Via Aldo Rossi.

Maldini rinnova, via ai colpi milionari

Il primo tassello potrebbe essere Gleison Bremer, il miglio difensore dello scorso campionato, sul quale insiste da tempo anche l’interesse di Juventus e Inter. Il budget stanziato per il verdeoro – circa 45/50 milioni – dovrebbe accontentare il patron granata Cairo, che ha da sempre fissato la base d’asta per il suo gioiello a 40 milioni. Gli altri due giocatori ritenuti prioritari nel processo di costruzione di una squadra giovane ma già pronta vengono dal Belgio. Anche qui ci sarà da battagliare con altre società.

Charles de Ketelaere, centrocampista del Club Brugge, è per più di qualcuno il nuovo Kevin de Bruyne. Il 21enne ha già fatto parlare di sè durante tutta la stagione passata. Ambìto anche da alcuni club di Premier, ha un valore di mercato di circa 30 milioni: Maldini pensa al doppio colpo dalla società fiamminga, considerando che tra le proprie fila gioca anche un certo Noa Lang, già seguito dai rossoneri nello scorso inverno. Fresco di prodezze con la maglia della nazionale olandese, il trequartista è un altro dei sicuri ‘crack’ del calcio europeo. Con 60 milioni complessivi da mettere sul piatto, il figlio del grande Cesare sogna un’accoppiata che garantirebbe ai rossoneri talento e classe per gli anni a venire.