Koulibaly alla Juve, c’è la data: De Laurentiis molla il big

La Juve non molla la pista Koulibaly, il cui rinnovo col Napoli è sempre più lontano: spunta la possibile data del trasferimento

Impegnato in una difficile trattativa il cui esito finale potrebbe essere lo stesso della telenovela Lorenzo Insigne (l’ormai ex Capitano del Napoli che non ha rinnovato accettando l’offerta del Toronto FC), il club azzurro vive giorni di agitazione per la situazione Kalidou Koulibaly. Il colosso in scadenza nel 2023 non sembra proprio tovare l’accordo per il prolungamento del contratto: la Juve resta in agguato sul senegalese.

Secondo quanto riferito stamane da La Gazzetta dello Sport, il senegalese potrebbe anche restare a Napoli fino a giugno 2023, liberandosi poi a zero ed accettando l’offerta bianconera. Uno scenario che, per lo meno tra la tifoseria napoletana, è visto come il peggiore possibile. Non solo per quello che verrebbe certamente definito un ‘tradimento’, ma anche per la beffa di non incassare alcunchè dalla sua cessione.

Koulibaly non rinnova: gli scenari

Dopo aver registrato anche il malcontento del patron De Laurentiis per questa nefasta possibilità, i vertici dirigenziali partenopei starebbero studiando le possibili contromisure. L’idea prevalente è quella di cedere il giocatore all’estero prima della scadenza del suo contratto. Ovviamente il valore di mercato dell’africano, considerando la scadenza dell’accordo in essere e l’impossibilità supposta di procedere al rinnovo, è crollato a 35-40 milioni. Un affare d’oro per i tanti club di Premier che ancora apprezzano il giocatore.

Il patron azzurro intende mettersi di traverso di fronte a qualsiasi offerta proveniente da Torino. Solo in caso di proposte nettamente superiori a quelle ricevute da Oltremanica potrebbe prendere in considerazione l’idea di rafforzare la grande rivale italiana. Qualora il disegno ‘cessione anticipata’ non dovesse prender corpo però, a quel punto il senegalese potrebbe comuunque lasciar aperta la strada che porta alla Continassa…