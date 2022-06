Adesso può partire: anche il Milan sul big di Allegri

Il Milan si aggiunge alla finestra per uno dei big che può ancora lasciare la Juventus durante il calciomercato estivo

Lo scudetto è ormai archiviato, il Milan ha conquistato il 19esimo tricolore poco più di un mese fa ed adesso le attenzione della società di via Aldo Rossi è tutta orientata alla sessione estiva di calciomercato. Da questo punto di vista, il ‘Diavolo’ sta già sondando il terreno per i colpi da consegnare a Pioli il prima possibile.

Dal sostituto di Kessie, con Renato Sanches in pole, fino all’erede di capitan Romagnoli (ed in questo caso, Botman è in primo piano nonostante la concorrenza del Newcastle). Attenzione, però, perchè Maldini e Massara hanno messo gli occhi su uno dei big della Juventus di Allegri.

Sfida a Inter e Roma: il Milan vuole uno juventino

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, rimane aperto ogni scenario per il futuro di Juan Cuadrado. Il colombiano, dopo il rinnovo automatico scattato nell’ultimo mese e fino al 2023, non ha ancora trovato l’accordo per prolungare, e adattare economicamente, il suo legame con la Juventus. Il laterale, al pari di Rabiot e Alex Sandro, rientra in quei profili funzionali dal punto di vista tecnico ma sacrificabili per asciugare il pesante monte ingaggi del club torinese.

Gli estimatori per Cuadrado non mancano, nè all’estero nè in Italia dove da tempo Roma ed Inter hanno puntato le proprie attenzioni sul giocatore bianconero. Anche il Milan, però, potrebbe farci un pensiero visto che intende rinforzare la corsia occupata da Calabria.

Nell’ultima stagione, Cuadrado ha collezionato 45 presenze complessive con 5 reti e ben 7 assist vincenti agli ordini di Allegri.