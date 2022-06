De Laurentiis fa la sua mossa: la proposta a Koulibaly

De Laurentiis fa la sua mossa: la palla passa a Koulibaly che oscilla tra la permanenza al Napoli e l’addio

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, con un occhio di riguardo alla situazione di Kalidou Koulibaly, uno dei calciatori più chiacchierati del calciomercato.

Il difensore senegalese è sempre più richiesto dai top club europei, in particolare dal Barcellona che al momento è un’opzione concreta. In Italia l’Inter monitora la situazione ma la squadra più accreditata è la Juventus che cerca un centrale di prima fascia per il dopo Chiellini. Intanto, come riportato da ‘calciomercato.it’, esattamente due settimane fa è arrivata l’offerta di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha offerto un rinnovo per altri due anni con un aumento a 4 milioni di euro a stagione, più l’aggiunta di bonus facilmente raggiungibili che porterebbero l’ingaggio a 4.5 milioni.

Koulibaly tra rinnovo e addio: tutte le opzioni

De Laurentiis ha fatto la sua mossa ma Koulibaly non ha dato una risposta, né positiva né negativa ma ha chiesto di trattare direttamente col suo agente Fali Ramadani. Al momento le opzioni sono tutte aperte. Il senegalese potrebbe rimanere ma senza rinnovare, andando in scadenza tra un anno, col rischio di andar via a parametro zero la prossima estate. Potrebbe anche rinnovare ma al momento questa è l’ipotesi più remota.

Certo è che più passa il tempo più è alto il rischio che Koulibaly vada via. Qualora arrivasse l’offerta giusta da parte della Juventus o del Barcellona, la possibilità che lasci il Napoli in estate è concreta. Al momento non sono previsti incontri tra le parti e la situazione è in continuo sviluppo.