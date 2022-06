Koulibaly a Milano: via allo scambio che fa felice Spalletti

Il futuro di Kalidou Koulibaly potrebbe essere lontano da Napoli ma ancora in Italia: Milano ‘chiama’ il difensore

Il campo ha parlato di un Milan campione d’Italia, tallonato dall’Inter ed infine da un Napoli che tutt’ora conserva rimpianti importanti per non aver sfruttato l’occasione di averci provato fino alla fine. Ecco perchè, adesso in casa partenopea, non è escluso che possano esserci tanti cambiamenti alla rosa a disposizione di Luciano Spalletti durante il calciomercato estivo.

Se Insigne è ormai da mesi ufficialmente un giocatore del Toronto e Mertens pare ad un soffio dal salutare il Vesuvio, anche Kalidou Koulibaly potrebbe dire addio agli azzurri. Il forte centrale senegalese, che piace a Barcellona e soprattutto Juventus, è finito nel mirino dell’Inter che vuole imbastire uno scambio con il Napoli.

Scambio alla pari: così l’Inter può prendersi Koulibaly

L’Inter, visto che i suoi gioielli sono sul taccuino di diversi grandi club (Skriniar, Bastoni e de Vrij) ha tutta l’intenzione di regalare un grande centrale difensivo a Simone Inzaghi. Il nome di Koulibaly può essere quello giusto, con la dirigenza nerazzurra che valutano lo scambio nelle prossime settimane. La ‘Beneamata’ può dunque provarci mettendo sul piatto il cartellino di Joaquin Correa, con uno scambio alla pari sulla base di 30-35 milioni di euro. Una valutazione che non vede concorde Aurelio De Laurentiis che ritiene che il cartellino del centrale di Spalletti valga più di quello dell’attaccante interista e chiederebbe anche un conguaglio cash per cedere Koulibaly all’Inter.

Correa farebbe comodo all’allenatore toscano, visto l’addio di Insigne e quello probabile di Mertens. Marotta può quindi anticipare la Juventus che, da mesi, insegue il forte centrale senegalese.

Koulibaly, in questa stagione, ha collezionato 34 presenze con la maglia del Napoli, tra campionato e coppe, con 3 reti e 3 assist vincenti all’attivo.