Il Milan pesca dalla Juventus: ecco il piano B di Maldini

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe rimesso nel mirino il nome di Merih Demiral, difensore centrale di proprietà della Juventus: le ultime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli e Paolo Maldini sta lavorando in vista di quella che sarà una sessione di calciomercato fondamentale per il futuro del club.

Sul tavolo c’è un obiettivo molto importante per i rossoneri: riuscire a confermare la grande stagione appena conclusa culminata con la vittoria del campionato italiano ai danni dei cugini dell’Inter, allenati da Simone Inzaghi. L’arrivo all’interno della società di Gerry Cardinale, a capo del fondo Red Bird, ha spostato per un periodo l’attenzione dal rettangolo verde e dalle trattative per i giocatori, ma il calciomercato sta già impazzando e molte squadre sembrano già molto avanti in tema di costruzione della rosa in vista della prossima stagione. Il Milan deve migliorare un organico che punta ancora una volta al massimo in Italia e a migliorare le buone sensazioni mostrate nelle fasi finali dello scorso gironcino di Champions League, basti pensare alla vittoria esterna in casa dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Un grande obiettivo del Milan, negli ultimi mesi, è stato senza dubbio Sven Botman. Il difensore centrale olandese piace da molto tempo alla dirigenza rossonera, ma l’inserimento di diversi club di Premier League, con possibilità economiche decisamente maggiori rispetto alle società italiane, potrebbe cambiare decisamente le carte in tavola. In quest’ottica, attenzione al possibile piano B per Paolo Maldini che risponde al nome di Merih Demiral, difensore centrale della Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, Maldini punta Demiral: la situazione

Merih Demiral, nelle ultime settimane accostato anche all’Inter di Simone Inzaghi, può quindi essere il piano B in casa Milan se Botman non dovesse arrivare in rossonero. Il giocatore turco ha una valutazione di circa 20 milioni di euro ed un contratto in scadenza con la Vecchia Signora nel 2024. Tutte condizioni che potrebbero rendere la trattativa per l’ex giocatore del Sassuolo decisamente più agevole rispetto a quella per l’olandese.