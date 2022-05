RedBird e regalo scudetto: colpaccio Milan in Serie A

Regalo scudetto per Stefano Pioli: dopo l’arrivo di RedBird, ecco il possibile colpo per alzare ulteriormente l’asticella

Sta per iniziare l’era RedBird in casa Milan. È infatti questione ore per il cambio di proprietà per la cifra di circa 1,3 miliardi di euro, mancano ormai solo gli annunci ufficiali.

Dopo lo scudetto, nascerà così un nuovo Milan, ancora più ambizioso e con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella anche in Europa. “Per ottenere un risultato così importante tutte le componenti hanno dato il massimo. In una stagione poi ci possono essere delle opinioni differenti, ma abbiamo sempre affrontato ogni discussione per crescere e migliorare. Sarà così anche questa volta perché c’è ancora tanto lavoro da fare”. Stefano Pioli non si è detto preoccupato per lo sfogo di Maldini, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza così come Massara. I due dirigenti resteranno alla guida del Milan targato RedBird e sono già al lavoro per rinforzare la rosa rossonera. Con un possibile regalo scudetto.

Calciomercato Milan, occhi su Zielinski

La dirigenza rossonera è a caccia di rinforzi a centrocampo dopo l’addio di Kessie, e soprattutto per la trequarti. Un nome da tenere d’occhio è quello di Piotr Zielinski in casa Napoli. Di fronte ad un’offerta importante, infatti, da almeno 40 milioni di euro, De Laurentiis non si opporrà alla partenza del big azzurro. Sul piatto potrebbe finire anche il cartellino di Alexis Saelemaekers, o direttamente un’offerta cash solo dopo aver fatto cassa con almeno un sacrificio in uscita. Zielinski farebbe sicuramente al caso di Pioli, sia per il centrocampo che per la trequarti, e presto potrebbe far parlare di sé in sede di calciomercato. Staremo a vedere.