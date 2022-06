Noa Lang al Milan, c’è l’annuncio del giovane olandese

Uno dei grandi obiettivi del mercato del Milan, reduce da un eurogol in nazionale, è uscito allo scoperto sul suo futuro

Che la dirigenza rossonera, in special modo da quando al timone c’è un certo Paolo Maldini, abbia l’occhio lungo per scovare talenti di qualità, è un dato di fatto. La politica ‘verde’, del resto, ha portato in dote uno Scudetto: perchè non continuare a perseverare se, oltre al bilancio, ne beneficia anche il blasone del club?

Proseguendo dunque in questa politica fruttuosa, il club rossonero si è messo a caccia dei giovani nuovi crack del calcio europeo. Tra questi, l’olandese Noa Lang occupa un posto di rilievo. Protagonista di una stagione eccezionale con la maglia del Club Brugge, il fantasista oranje si è anche fregiato, nella giornata di mercoledì 14 giugno, di un gol eccezionale – il suo primo con la maglia della Nazionale – nel match di Nations League che la sua Olanda ha vinto contro il Galles. Intervistato dal ‘De Telegraaf’, il gioiello – la cui valutazione è pari a circa 22 milioni – si è espresso così a proposito del suo futuro.

Noa Lang, c’è l’annuncio sul suo futuro

“Il mio futuro? Sarà un passo molto importante, soprattutto con il Mondiale alle porte. Farò una scelta che mi faccia stare bene. Non sono ancora certo su quello che sarà il mio futuro. Possibile permanenza al Brugge? Se sarà così, sarò felice di rimanere: amo questo club e dò il 100% lì”, ha esordito il trequartista. Il quale però successivamente, ha snocciolato più chiaramente le sue reali intenzioni. Parole che faranno piacere ai tifosi del Milan.

“Abbiamo comunque concordato che è arrivata l’ora che io parta, così che possa continuare nella mia crescita. Devo crescere: se andrò in un club più importante allora potrò allenarmi ad un livello più alto, e giocherò ad un’intensità maggiore: tutto questo mi può far diventare un calciatore migliore. Campionato preferito? I calciatori forti possono giocare ovunque. Alla fine si tratta di parlare con un club e vedere che sensazioni ti dà”, ha concluso.