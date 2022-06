Merita la panchina in Serie A: “Lo prenderei subito”

Vincent Candela è uno dei giocatori più amati della storia della Roma: il suo attaccamento continua fino ai giorni nostri

L’ex terzino della Roma e della Nazionale francese è tornato a parlare di un suo ex compagno di squadra a margine di un evento organizzato da Bruno Conti.

Una serata di vecchi amici durante l’inaugurazione del circolo di Bruno Conti: tante stelle a sfidarsi a padel come Totti, De Rossi e Candela e tanti altri ancora. Così lo stesso ex terzino della Roma ha rivelato: “Daniele lo conosco bene, merita subito una chance Serie A. Io lo prenderei subito”. Poi ha aggiunto: “Può fare cose entusiasmanti, ha tutte le qualità per diventare un grande allenatore”.

Calciomercato, De Rossi verso una chance importante

Daniele De Rossi, collaboratore tecnico di Roberto Mancini in Nazionale, potrebbe così accettare una nuova avventura nel suo nuovo ruolo da allenatore. La passione e la sua esperienza potrebbero essere così decisive in vista della prossima stagione, ma al momento tutto tace. Lo stesso Vincent Candela ha parlato anche del futuro di Zinedine Zidane: “Lo vedo bene ad allenare la Nazionale dopo il Mondiale”. Poi ha aggiunto: “Anche se c’è il forte corteggiamento del PSG, ma lui venendo da Marsiglia avrebbe così deciso di non accettare”. Amici di vecchia data per una serata di divertimento assoluto: a Roma è stato inaugurato così il circolo di Bruno Conti.