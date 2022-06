“Dzeko sostituto di Benzema”: sganciata la bomba in Spagna

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere l’addio di Edin Dzeko: dalla Spagna il bosniaco viene accostato come sostituto di Benzema

Inter pronta a rivoluzionare il proprio reparto offensivo per la prossima stagione. I nerazzurri infatti sono tornati sulle tracce di Romelu Lukaku, attaccante che la scorsa estate lasciò proprio l’Inter per andare al Chelsea. Con il ritorno del belga però uno degli attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi dovrà fare le valigie.

Uno dei profili in uscita sembrerebbe essere quello di Edin Dzeko, attaccante arrivato lo scorso anno dalla Roma proprio per sopperire all’addio di Romelu Lukaku. Il bomber dell’Inter potrebbe addirittura approdare al Real Madrid come sostituto di Karim Benzema. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione che spiazza.

Calciomercato Inter, Dzeko al Real Madrid: “Sostituto ideale di Benzema”

I grandi colpi di calciomercato in casa Real Madrid non mancano mai, come testimoniato dall’arrivo di Tchoumeni dal Monaco per 100 milioni. Uno però è sfumato, ovvero l’arrivo di Kylian Mbappe, che ha deciso di rinnovare col PSG. Così, con Mariano Diaz e Luka Jovic in uscita, i ‘Blancos’ sono alla ricerca di un vice Benzema per la prossima stagione.

Così dalla Spagna, ‘Marca.com’ lancia la suggestione Dzeko per il Real Madrid. L’attaccante dell’Inter per il sito spagnolo potrebbe essere il profilo ideale per far rifiatare il bomber francese quando necessario. Per ora nulla di concreto tra Real Madrid e Inter, ma chissà che Dzeko non possa diventare in estate l’obiettivo dei ‘Blancos’ per completare l’attacco.