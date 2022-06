Donnarumma-Juventus, ci risiamo: destino già deciso

Il dualismo con Navas continua a pesare, Donnarumma vorrebbe il ritorno in Italia

Dopo l’errore contro la Germania, Donnarumma è ritornato nel bel mezzo del circolo mediatico. Il suo futuro resta ancora enigmatico: il portiere dell’Italia ha già dichiarato di voler fare il titolare fisso, senza l’alternanza avuta quest’anno con Navas.

La solita porta che si è aperta è quella che conduce sino alla Juventus. Tra i bianconeri e l’ex Milan ci sono stati diversi flirt negli anni, specialmente quando il classe ’99 era in scadenza, o quando Szczesny non ha garantito determinate certezze.

Dopo questa turnata di partite in Nations League le voci su un suo ritorno in Serie A sono riaffiorate. Il suo destino, però, pare già essere segnato.

Donnarumma, spunta l’ipotesi Juventus: la risposta

L’attuale ingaggio percepito dal portierone del PSG è totalmente fuori portata per la Juventus. I bianconeri, inoltre, sono già coperti nel ruolo e hanno intenzione di continuare con Szczesny anche nella prossima stagione, specialmente se si considera l’ottimo campionato fatto (ad esclusione delle prime uscite stagionali).

Rivedere Donnarumma in Serie A a certe cifre sembra veramente utopia. La sua volontà, però, è quella di ritornare ad essere centrale in un progetto importante, cosa che al momento il PSG non può garantirgli proprio per la concomitanza nel ruolo con Keylor Navas. Per il prossimo allenatore dei parigini sarà l’ennesima grana a cui pensare, insieme all’abbondanza in attacco e alla necessità di trovare il giusto equilibrio nella squadra.

Porte chiuse quindi al momento per la telenovela Donnarumma-Juventus. In questo calciomerato escludere qualcosa a priori resta sempre complicato, ma la sensazione è che i bianconeri abbiano intenzione di investire in altri reparti dove l’esigenza è decisamente maggiore.