Il Milan si regala il colpo scudetto: sorpasso su Inter, Juve e Roma

Paolo Maldini regala al Milan il colpo scudetto, superando la concorrenza di Inter, Juventus e Roma

Il Milan si laurea campione d’Italia per la diciannovesima volta nella propria storia e riporta in pari il numero degli scudetti con l’Inter.

Dopo un percorso lungo, testa a testa con i rivali nerazzurri, la squadra di Pioli l’ha spuntata all’ultima giornata con un netto 3-0 sul Sassuolo. Adesso la società ripartirà con il tricolore sul petto e potrà continuare a costruire una rosa competitiva per provare a tornare a buoni livelli anche in Europa. Paolo Maldini è già pronto a studiare le strategie di mercato per il mercato estivo che sta per cominciare. I rossoneri vogliono accelerare per uno degli obiettivi offensivi e hanno già in mente un piano per scavalcare la concorrenza degli altri club di Serie A.

Il Milan supera tutti per Kostic: contropartita e cash

Il Milan ha messo gli occhi su Filip Kostic, esterno offensivo classe ’92, fresco di vittoria dell’Europa League con l’Eintracht Francoforte. 7 gol e 15 assist in stagione per l’ex Amburgo che adesso è diventato uno dei giocatori più ambiti sul mercato. Anche la Juventus lo sta tenendo d’occhio, così come l’Inter in caso di addio di Perisic e la Roma.

Il Milan ha un piano per superare le concorrenti: sul piatto potrebbe mettere Jens Peter Hauge che proprio quest’anno ha vissuto una stagione in prestito all’Eintracht. I rossoneri offrirebbero anche una parte cash per convincere il club tedesco. Hauge ha un riscatto fissato a 10 milioni di euri, Kostic vale circa 15-20 milioni. Un’operazione che potrebbe andare facilmente in porto per il Milan.