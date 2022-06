Svolta da Parigi: Juve e Inter a mani vuote

Juventus e Inter a caccia di colpi di spessore per l’anno prossimo: uno dei grandi obiettivi è destinato a sfumare

La Serie A 2021/22 ha chiuso definitivamente i battenti, lasciando tutta l’attenzione dei club verso l’attuale sessione di calciomercato. Le big italiane sono orientate verso quelli che saranno i colpi per la prossima stagione, tra entrate ed uscite pronte a rivoluzionare le rose in vista del ritiro estivo.

È il caso di Inter e Juventus che intendono dare la caccia al prossimo scudetto, sfidando il Milan campione in carica. Buone notizie per i nerazzurri sul fronte Dybala, con l’affare ormai in chiusura: discorso analogo per Allegri che riabbraccerà molto presto Paul Pogba.

Doccia fredda per Juve e Inter: il PSG dice no

In tal senso, però, arrivano brutte notizie per uno dei profili che le due dirigenze ormai da anni seguono con grande interesse: il PSG non fa sconti. Non è un mistero che tra le priorità di Inter e Juventus per la prossima annata calcistica vi sia la volontà di rinforzare pesantemente i centrocampi a disposizione di Inzaghi e Allegri. Un rinforzo che, tuttavia, difficilmente arriverà da Parigi. Il nome di Leandro Paredes piace non poco a nerazzurri e bianconeri, vista anche la scadenza il 30 giugno 2023 con la società di Al-Khelaifi.

In tal senso, però, il PSG non sembra intenzionato a fare sconti per lasciar partire l’argentino ex Roma, nuovamente verso la Serie A. Serviranno almeno 20-25 milioni di euro per permettere a Paredes di fare ritorno in Italia, stavolta a Torino o Milano. Una pista che sembra quindi destinata a raffreddarsi nelle prossime settimane di mercato.

Paredes, in questa stagione agli ordini di Mauricio Pochettino, ha ottenuto tra campionato e coppe 22 presenze complessive, con 1 gol e 2 assist vincenti.