Non solo Pogba, ecco il super colpo dalla A: Juve scatenata

La Juve si prepara ad affondare il colpo defintivo per Paul Pogba: il grande ex potrebbe non essere l’unico big in arrivo

Indiscrezioni degli ultimi giorni riferiscono di un Max Allegri alquanto infastidito da questi primi fuochi di mercato, che hanno visto la Juve arrivare seconda sia nella corsa ad Antonio Rudiger che, ma non è detta l’ultima parola, anche nell’affare Angel Di Maria. Il progetto bianconero è però ancora ben incentrato sul tecnico toscano, che nei prossimi giorni verrà accontentato con un colpo ‘da 90’ che si fa sempre più probabile.

Il pressing su Paul Pogba sembra finalmente aver prodotto i suoi risultati. L’ormai ex giocatore dello United – nonchè ex bianconero – è pronto al grande ritorno. Su espressa richiesta dell’allenatore juventino, il ‘Polpo’ andrà a rinforzare un centrocampo che ben presto potrebbe accogliere un altro pallino non solo del tecnico livornese, ma della dirigenza bianconera tutta. E non solo da quest’anno. Il big che viene dalla Serie A è pronto a lasciare il suo club: Cherubini ed Arrivabene preparano l’assalto milionario.

La Juve torna forte su Milinkovc-Savic

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Paolo Paganini, la Juve sarebbe tornata con insistenza su Sergej Milinkovic-Savic, un sogno inseguito da anni. La resistenza del patron laziale Claudio Lotito potrebbe, stavolta, essere minata da almeno due fattori. Il primo è l’assoluta necessità di riequilibrare l’indice di liquidità del club biancoceleste: una questione già materia di ricorso della FIGC al TAR contro il club capitolino. Il secondo è la volontà del calciatore, che a 27 anni si sente più che pronto per fare il grande salto in una big.

Considerando che i soldi per il cartellino del ‘Sergente’ – non meno di 75 milioni – non piovono dal cielo dalle parti della Continassa, si fa semrpe più strada l’idea di una partenza di Matthijs de Ligt per finanziare il grande colpo. Il centrale olandese, che ha sempre tanto mercato in Premier, potrebbe essere il sacrificato di lusso per arrivare al serbo. Il quale, e forse questo potrebbe essere un ulteriore ostacoolo, è appetito anche dal PSG.