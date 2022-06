Toccata e fuga, l’ex Juve se ne va: sirene dalla Premier

Il giocatore, appena riscattato dal club dopo un’ottima stagione, è destinato a partire: ci sono offerte da ricchi club di Premier League

L’ultimo campionato di Serie A ha regalato più di un verdetto inaspettato: se il Milan non godeva esattamente dei favori del pronostico nella lotta al titolo, certamente lo Scudetto poi conquistato non può definirsi un fulmine a ciel sereno. E comunque, come sorpresa, inferiore a quella che ha visto l’Atalanta, ormai un habitué della Champions League, addirittura fuori dall’Europa.

Nell’inevitabile ridefinizione degli obiettivi conseguenti al mancato accesso alle coppe – con relativa perdita di introiti – il club bergamasco non era accreditato di riscattare, come da accordi pattuti la scorsa estate- Merih Demiral, il giocatore turco in prestito dalla Juve. Con una mossa a sorpresa invece, il club orobico ha ufficializzato l’acquisto deifinitivo dell’ex Sassuolo per la cifra di 20 milioni. Il difensore però, pare proprio non destinato a restare a Bergamo.

Demiral resta a Bergamo, anzi no: la Premier incombe

Già accostato all’Inter – e accreditato di essere utilizzato come pedina di scambio dalla Juve se non fosse stato riscattato da Gasperini – Merih Demiral potrebbe tornare a Zingonia solo per svuotare l’armadietto. Le destinazioni italiane però hanno nel frattempo perso forza, soppiantate dall’interesse che i ricchi club di Premier League stanno mostrando per il centrale turco. In prima fila ci sarebbe il Newcastle di Bin Salman, intenzionato a costruire da subito una squadra in grado di lottare per le prime posizioni di classifica.

In secondo piano, spunta anche l’Arsenal, che potrebbe a breve salutare Gabriel Magalhães, finito nel mirino del PSG oltre che seguito dalla stessa Juve. Insomma le pretendenti non mancano: il progetto atalantino per la prossima stagione è ancora tutto da definire. La dirigenza orobica è convinta di incassare una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni dalla cessione del suo giocatore; una plusvalenza generata nell’arco di poche settimane.