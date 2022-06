Svolta per il post Chiellini: la Juve sa come prenderlo

Le ultime notizie riguardanti il calciomercato della Juventus parlano di un’offerta di scambio da parte dei bianconeri per il post Chiellini

Sarà un’estate infuocata per la Juventus. Poco relax e tanto lavoro, in modo da mettere tra le mani di mister Massimiliano Allegri una rosa ancora più forte. Servono interventi di peso in tutti i reparti e la stagione deludente da poco terminata ne è la prova inconfutabile. Nessun trofeo aggiunto in bacheca, non accadeva dal lontano 2011. Insomma, così non va e la dirigenza lo sa bene.

Come detto, la mole di lavoro da svolgere in ambito di calciomercato è parecchia, poiché riguarda il gruppo bianconero a 360 gradi. Tornare a competere ai vertici in Italia e in Europa è un obiettivo assai complicato da conquistare. Non basteranno solo i nuovi arrivi, però senza dubbio è impossibile prescindere dalla finestra di trasferimenti se si vuole vincere. A tal proposito, nei discorsi per il prossimo futuro rientra anche la retroguardia. Giorgio Chiellini ha disputato contro l’ex Fiorentina la sua ultima partita con indosso la maglia della ‘Vecchia Signora’ e ora è verso i Los Angeles FC in MLS. Una storia d’amore interrotta dopo 17 lunghi anni, dettaglio che inevitabilmente lascerà degli strascichi. Il direttore sportivo, Federico Cherubini, è chiamato a non far rimpiangere la colonna bianconera prendendo un valido rimpiazzo.

Calciomercato Juventus, scambio per l’erede di Chiellini

Nella lista dei desideri sono presenti diverse opzioni, tra cui Gabriel dell’Arsenal. Quest’anno il centrale brasiliano, classe ’97, ha collezionato 5 gol in 35 partite di Premier League. È diventato un elemento imprescindibile per i ‘Gunners’, titolare fisso nello scacchiere di Arteta. Il prezzo, difatti, è elevato: la valutazione degli inglesi si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro. La Juventus, dal canto suo, vuole provare ad affondare il colpo tramite una proposta di scambio, che consentirebbe quantomeno di risparmiare sulla quota cash.

L’intenzione sarebbe quella di inserire nell’affare il cartellino di Merih Demiral. L’Atalanta vorrebbe riscattare il marocchino, pagando i circa 23 milioni di euro con bonus pattuiti con i torinesi. Ma la permanenza a Bergamo è ancora incerta e negli ultimi giorni si sta parlando di Demiral pure in ottica Premier League. Ecco che l’ex Sassuolo potrebbe rientrare nell’operazione della ‘Vecchia Signora’ con i londinesi. Staremo a vedere.