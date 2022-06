Resta tra i preferiti del Chelsea: apertura dopo l’addio di Lukaku

L’esterno potrebbe partire dopo appena una sola stagione all’Inter, è il collante con il Chelsea per il via libera di Lukaku

È arrivato in Italia appena una stagione fa, carico di aspettative per quella che sarebbe stata una vera rampa di lancio per la sua carriera professionistica. La firma con l’Inter non è stato soltanto il suggello di un mero rapporto di lavoro, ma anche una sorta di fiduciosa promessa sul potenziale di cui disponeva.

Ed infatti, al netto di 45 presenze in tutte le competizioni disputate tra campionato e coppe, Denzel Dumfries ha messo a segno 5 reti e collezionato ben 7 assist. Oltre a quelli che sono stati i numeri, anche le sue prestazioni nel complesso sono state frutto di un crescendo continuo. Del resto, la questione legata all’ambientamento e qualche errore tecnico di troppo nei mesi iniziali sono poca cosa. Rientra tutto nella normalità. Il difficile viene sempre dopo, quando si tratta di sorprendere. Lui ci è riuscito.

Oggi l’Inter è ben consapevole di aver già fatto maturare a dovere un profilo tanto interessante, di cui Simone Inzaghi preferirebbe non privarsi tanto facilmente. Eppure il mercato lo richiama a gran voce. E per il club nerazzurro lasciarlo andare sarebbe sinonimo di un duplice vantaggio. Innanzitutto perché produrrebbe una plusvalenza enorme: pagato 15 milioni di euro al PSV, oggi ne vale 40. In secondo luogo perché potrebbe essere una chiave nella trattativa di ritorno di Lukaku in maglia nerazzurra.

Calciomercato, Chelsea ancora forte su Dumfries

Proprio negli ultimi giorni, quando le voci sul ritorno di Lukaku si sono intensificate, è spuntata l’idea di un passaggio di Dumfries al Chelsea. Eppure gli addetti ai lavori non hanno preferito sbilanciarsi su di lui etichettandolo come contropartita. L’opzione più in voga al momento sarebbe infatti quella di un trasferimento a titolo definitivo – sul quale tuttavia le parti sono ancora un po’ distanti in termini di costo finale – posteriore alla concretizzazione del prestito di Lukaku, per pareggiarne i conti. Ai ‘Blues’ piace, non resta che capire in che modo si muoveranno.