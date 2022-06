C’è già l’accordo: dal Napoli alla Juventus

La Juventus è pronta a prendersi il big di Spalletti: accelerata e accordo, arriva l’annuncio sul gioiello del Napoli

La stagione che si è conclusa non ha lasciato di certo soddisfatto i vertici bianconeri. La Juventus vuole ripartire, tornando a competere sia in Serie A che in Champions League. Per farlo sarà necessario operare pesantemente nell’attuale sessione di mercato. Uno scenario che sembrerebbe stia per vedere la società torinese avvicinarsi a grandi passi ad uno dei pilastri del Napoli di Spalletti.

Il giornalista Paolo Paganini, su Twitter, è tornato a parlare di mercato concentrandosi in particolar modo su quelle che potrebbero essere nelle prossime settimane le operazioni di calciomercato in casa Juventus.

Super colpo Juve: addio a Spalletti

Tra i temi trattati, Paganini si è soffermato sulla difesa dove la ‘Vecchia Signora’ ha bisogno di intervenire in modo deciso per sostituire un pilastro come Giorgio Chiellini. “La Juventus vuole rispondere ai colpi dell’Inter. Attenzione in difesa dove l’obiettivo numero uno è diventato Koulibaly“. Il giornalista ha concluso il suo intervento, rivelando quello che potrebbe definire ben presto il futuro di Kalidou Koulibaly con la maglia bianconera: “C’è già un accordo di massima con il procuratore Fali Ramadani”.

Una vera e propria bomba, visto che la Juventus sta sondando ormai da diverse settimane diversi profili per rimpiazzare Giorgio Chiellini al centro della difesa di Allegri. Il talento senegalese, lontanissimo dal rinnovare con il Napoli e che apparentemente sembra da tempo vicino a salutare la società di Aurelio De Laurentiis, può quindi essere davvero più vicino a vestire la maglia della Juventus.

In questa stagione, Koulibaly ha collezionato 34 presenze complessive, con 3 reti e 3 assist vincenti all’attivo in maglia azzurra, tra campionato e coppe.