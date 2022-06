Triplo colpo per il rinnovo: così Italiano può restare a Firenze

Il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe essere ancora alla Fiorentina: ecco i colpi che sta valutando Commisso

Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo con i club di Serie A che stanno iniziando a muovere passi decisi verso i rinforzi in vista della prossima annata calcistica. Tra i club più attivi vi è sicuramente la Fiorentina di Rocco Commisso che, dopo aver chiuso al settimo posto conquistando l’accesso alla Conference League, deve fare i conti con il futuro di Italiano.

Il contratto in scadenza nel 2023 e il rinnovo che stenta ad arrivare, sta portando preoccupazione nella società gigliata che, tuttavia, ha le idee giuste per convincere l’allenatore a restare prolungando il contratto.

Italiano detta le condizioni: non solo Jovic

Come viene riportato da ‘Calciomercato.it’, il tecnico della viola vuole garanzie per quanto riguarda il rinforzare la squadra per il prossimo anno. Diversi i nomi accostati al club toscano ma tre, in tal senso, se arrivassero convincerebbero definitivamente Italiano a rimanere a Firenze. Il primo è certamente quello di Luka Jovic. Il serbo vuole rilanciarsi e la squadra di Italiano, visto il quasi sicuro addio di Piatek, ha bisogno di un grande attaccante. C’è da discutere dei termini con il Real Madrid ma Jovic in viola sarebbe un colpo di assoluto spessore.

Attenzione poi anche al terzino destro, con il profilo di Dodò che prende quota. Il gioiello dello Shakhtar Donetsk sta scalando nelle preferenze e sarebbe un colpo di primissimo livello per la fascia destra. Infine, grazie alla carta Zurkoswki, la Fiorentina può regalarsi Parisi.

Il laterale sinistro dell’Empoli piace e sarebbe anche un colpo in prospettiva visto che ha solo 21 anni. Tre innesti di peso per tenersi stretto anche Italiano: il piano della Fiorentina è ormai chiaro.