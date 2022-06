Via libera per de Ligt: 85 milioni e Juve accontentata

I top club europei non mollano la presa per Matthijs de Ligt: almeno 4 società sono disposte ad accontentare le richieste bianconere

De Ligt sì, de Ligt no. Il tormentone continua ad occupare l’agenda e la testa dei dirigenti bianconeri, assaliti dal solito dubbio: vendere l’olandese per fare cassa e potersi permettere un acquisto top in altra zona di campo, oppure resistere agli assalti ed impostare la difesa dell’immediato futuro sul giocatore oranje?

Le pretendenti sono sempre le stesse, con la rilevante novità che un top club spagnolo si sarebbe ritirato dalla corsa al giocatore, apsettando eventualmente – scenario alquanto improbabile a dire il vero -che l’ex Ajax possa liberarsi a parametro zero nel 2024. Del resto, le voci sulla presunta volontà del giocatore di non prolungare l’accordo coi bianconeri si fanno sempre più insistenti. Ragon per cui, in realtà, le altre big ssarebbero pronte all’assalto.

85 milioni sul piatto: de Ligt può dire addio

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, il Barcellona si sarebbe sfilato dalla corsa al difensore olandese. Ma non altrettanto avrebbero fatto Liverpool, Manchester United, Chelsea e il solito PSG. Che quando c’è un’asta per qualche big, partecipa a prescindere. Il cash che questi top club sarebbero disposti a mettere sul piatto è pari ad 85 milioni. Una cifra che può verosimilmente togliere qualsiasi dubbio a Federico Cherubini e soci.

Delle società rimaste in lizza, certamente lo United può avere il vantaggio di annoverare Erik ten Hag – il mentore di de Ligt – tra le proprie fila. Il Chelsea sembra determinato allo stesso modo, dovendo riempire la doppia casella lasciata vuota dagli addii di Christensen e Rudiger. Liverpool e PSG partono un po’ indietro nella corsa al giocatore. I Reds hanno appena messo a bilancio un invstimento totale di 100 milioni per Darwin Núñez, mentre i parigini sono impegnati su altri fronti, leggi i possibili affari Scamacca e Skriniar.