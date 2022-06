Guardiola lo vuole a tutti i costi: super affare per de Ligt

Pep Guardiola continua a guardare in Serie A: maxi affare per provare a convincere de Ligt, la strategia del club inglese in Italia

Saranno settimane intense in casa Juventus per programmare la prossima stagione tra acquisti e cessioni da urlo. Il futuro del centrale olandese, de Ligt, è sempre in bilico. Pep Guardiola continua a monitorare la sua situazione provando il colpo da urlo.

Così lo stesso top manager spagnolo potrebbe preparare il colpo da urlo andando a puntellare la rosa a sua disposizione. Il Manchester City, al momento, ha come obiettivo primario la vittoria della Champions League dopo aver fallito nelle ultime stagioni. De Ligt ha svelato che potrebbe andar via dopo aver collezionato due quarti posto in Serie A: la sua ambizione è quella di essere sempre più protagonista in vista della prossima stagione. La Juventus monitorerà attentamente la sua situazione: in caso di offerte importanti, le dinamiche potrebbero cambiare completamente.

Calciomercato, Guardiola tenterà un nuovo assalto per de Ligt

Così il Manchester City potrebbe preparare un maxi affare inserendo anche il talentuoso attaccante, Gabriel Jesus, più una parte cash di 55 milioni per provare a convincere la dirigenza bianconera. Un affare suggestivo in vista della prossima stagione per nuovi colpi importanti per Pep Guardiola, che non vede l’ora di tornare protagonista alla guida della compagine inglese per nuovi obiettivi suggestivi.