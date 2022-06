C’è l’incontro, ora Paratici soffia il colpo alla Juventus

Fabio Paratici pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus per il colpo in Serie A: è testa a testa

La Juventus ha intenzione di ritornare ai vertici. In Serie A così come in Champions League, la ‘Vecchia Signora’ non può perdere ulteriore terreno dopo una stagione deludente, come non accadeva da oltre dieci anni. Ecco perchè l’attuale sessione di calciomercato sarà fondamentale per chiarire le ambizioni della squadra di Massimiliano Allegri.

Diversi gli obiettivi in entrata mentre hanno già salutato Bernardeschi, Chiellini e Dybala che è pronto a firmare con l’Inter nei prossimi giorni. Uno dei colpi che la società torinese sta fiutando da tempo rischia di sfumare definitivamente a causa del grande ex Fabio Paratici: il Tottenham può superare la Juventus lasciando Allegri a mani vuote.

Juve, attenta: così può andare al Tottenham

Destiny Udogie piace alla Juventus ma adesso il Tottenham dell’ex Paratici può farsi avanti, provando a superare la ‘Vecchia Signora’. Il talentuoso terzino dell’Udinese, redice da 37 presenze in Friuli con 5 reti e 3 assist vincenti, sarebbe il perfetto innesto per la corsia mancina della squadra di Allegri. Alex Sandro e Pellegrini non hanno convinto a pieno ed è per questo che il club torinese monitora da tempo il profilo del 19enne veronese.

All’orizzonte, come detto, c’è però il Tottenham del duo Conte-Paratici, pronto a farsi avanti beffando la Juventus. Intanto la famiglia Pozzo e l’entourage del calciatore avrebbero iniziato a parlare del futuro di Udogie, con una valutazione ben chiara fatta dall’Udinese.

Sotto contratto fino al 2026, potrebbe essere ceduto per una cifra inferiore ai 20 milioni: Juventus e Tottenham pronte a darsi battaglia.