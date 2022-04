Sfuma il big per la Juventus: virata sul talento della Serie A

Sfuma il colpo dalla Liga per la Juventus: i bianconeri virano sul talento della Serie A e spunta un ex fiamma

La Juventus è a caccia di un nuovo terzino sinistro, visto lo scarso rendimento di Alex Sandro e la crescita poco concreta di Pellegrini. La corsia di sinistra al momento è uno degli anelli deboli della squadra di Allegri e la società si sta già muovendo per trovare un giocatore all’altezza.

La società sta seguendo diversi nomi in quel reparto e uno di questi è José Luis Gayà, terzino classe ’95 del Valencia, autore di 2 gol e 4 assist in Liga fino a questo momento. Un veterano del club del Mestalla. Ha iniziato le giovanili proprio al Valencia ed è diventato un perno del club. Il suo contratto scade nel 2023 e la Juventus vorrebbe provare a portarlo a Torino ma il calciatore, come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, ha assicurato di voler rimanere al Valencia e di essere in trattativa per il rinnovo contrattuale: “Ho sempre detto che lo avrei essere molto emozionato e sono molto emozionato di poter continuare qui, ho ancora un anno di contratto, siamo in un processo di trattativa e come dico sempre, sono felice qui”.

La Juventus vira su Emerson Palmieri e Udogie

La Juventus si allontana, quindi, dal terzino del Valencia che è stato piuttosto esplicito in merito al suo futuro. Di conseguenza i bianconeri hanno puntato altri due terzini. Uno è Emerson Palmieri che già in passato è stato in orbita Juve e molto vicino a diventare un giocatore bianconero. Adesso sta vestendo la maglia dell’Olympique Lione ma a fine stagione rientrerà al Chelsea dal prestito.

Nedved e Paratici lo stanno tenendo sotto occhio ma negli ultimi tempi stanno monitorando con attenzione anche il talentuoso classe 2002 Destiny Udogie. Il giovane terzino dell’Udinese ha già realizzato 4 gol in Serie A fino a questo momento e ha attirato l’attenzione di molti club tra cui proprio la Juventus. Il destino di Udogie, però, dipenderà dall’Hellas Verona, proprietario del cartellino del giocatore della nazionale U21.