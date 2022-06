Sprint Conte e addio: Juve e Milan alzano bandiera bianca

Un importante calciatore, seguito anche da Juventus e Milan, è sempre più vicino al trasferimento al Tottenham di Antonio Conte

Juventus e Milan lavorano per migliorarsi. Chiaramente, ad aver maggior necessità in tal senso è la ‘Vecchia Signora’, che viene da un’altra stagione deludente, stavolta senza alcun trofeo conquistato. Una situazione che inevitabilmente richiede riflessioni profonde sul futuro della rosa attuale. D’altronde gli aspetti da sistemare ci sono e non sono pochi.

Tra questi anche il vice Vlahovic: i bianconeri vogliono provare fino all’ultimo ad acquistare a titolo definitivo Alvaro Morata, ma convincere l’Atletico Madrid ad abbassare la cifra del riscatto di 35 milioni di euro è compito arduo. In più Barcellona, Arsenal e Newcastle – consci di tali problematiche – si sono fatti avanti mostrando interesse. Di conseguenza i torinesi si stanno guardando attorno, così come il Milan. Il ‘Diavolo’ si è già assicurato le prestazioni dell’ex Liverpool Divock Origi, nonostante ciò potrebbe mettere a segno un altro colpo in quella zona di campo, specialmente se Ibrahimovic dovesse abbandonare la nave (scenario ad oggi meno probabile). Le due italiane hanno un comune obiettivo per l’attacco: stiamo parlando di Richarlison de Andrade, meglio conosciuto semplicemente come Richarlison.

Calciomercato Juventus e Milan, Conte accelera per Richarlison

L’attaccante brasiliano in forza all’Everton, classe ’97, non si è reso protagonista di un’annata florida in termini numerici. Conta 11 gol e 5 assist collezionati in 33 partite totali tra Premier League e Fa Cup. Le sue qualità, però, restano importanti e possono risultare decisive in Serie A. Milan e Juventus ne sono consapevoli, ma devono fare i conti con la concorrenza del Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici.

Gli ‘Spurs’ pare siano particolarmente avanti nella trattativa col club di Liverpool, difatti l’approdo di Richarlison ai ‘Toffees’ sarebbe sempre più vicino. Il passaggio potrebbe avvenire per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, col contratto del calciatore in scadenza giugno 2024. Juventus e Milan, presumibilmente, dovranno proseguire le loro ricerche. Richarlison sembra destinato a rimanere in Premier League.